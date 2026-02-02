Homem preso por tentativa de feminicídioFoto: Divulgação
Guarda Municipal de Maricá prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio
Ação do Grupamento Maria da Penha, com apoio do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT), garantiu a prisão do acusado e o socorro à vítima
Guarda Municipal de Maricá prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio
Ação do Grupamento Maria da Penha, com apoio do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT), garantiu a prisão do acusado e o socorro à vítima
Maricá amplia ação de doação de roupas e fortalece políticas de acolhimento às mulheres
Iniciativa da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres garante acesso gratuito a peças de vestuário e reforça a rede de apoio no município
Ladrao de residência é preso pela Polícia Militar em Ubatiba, Maricá
O meliante furtou objetos de um imóvel e na fuga deixou a motocicleta usada no crime no local, e posteriormente voltou para resgatá-la
Prefeitura de Maricá leva curta-metragens premiados ao Cine Henfil nesta sexta-feira
Mostra exibe quatro obras do diretor Roberval Duarte, que estará presente no evento
Polícia Militar prende criminoso em Itaocaia Valley
O meliante tinha uma mandado de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido a 82ª DP no centro de Maricá
Prefeitura de Maricá inaugura espaço voltado a políticas públicas para os jovens
Casa da Juventude oferece cursos profissionalizantes, atividades culturais, esportivas e de bem-estar para ampliar oportunidades e promover o desenvolvimento dos jovens do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.