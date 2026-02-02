Homem preso por tentativa de feminicídio - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 12:37 | Atualizado 02/02/2026 12:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, atuou neste sábado (31/01) em um caso de violência doméstica no município. Agentes da Guarda Municipal prenderam um homem em flagrante por tentativa de feminicídio, após ele agredir a ex-sogra no bairro Flamengo.

A ex-mulher do suspeito acionou o Grupamento Maria da Penha. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima, de 56 anos, caída após ter sido empurrada de uma escada e atingida por uma pedra. O acusado foi preso no local do crime. Agentes do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT) também prestaram apoio à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde passou por procedimento cirúrgico.

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá), e o homem encaminhado posteriormente à Central de Flagrantes da 76ª DP (Niterói).