Varal solidárioFoto: Clarildo Menezes
Maricá amplia ação de doação de roupas e fortalece políticas de acolhimento às mulheres
Iniciativa da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres garante acesso gratuito a peças de vestuário e reforça a rede de apoio no município
Ladrao de residência é preso pela Polícia Militar em Ubatiba, Maricá
O meliante furtou objetos de um imóvel e na fuga deixou a motocicleta usada no crime no local, e posteriormente voltou para resgatá-la
Prefeitura de Maricá leva curta-metragens premiados ao Cine Henfil nesta sexta-feira
Mostra exibe quatro obras do diretor Roberval Duarte, que estará presente no evento
Polícia Militar prende criminoso em Itaocaia Valley
O meliante tinha uma mandado de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido a 82ª DP no centro de Maricá
Prefeitura de Maricá inaugura espaço voltado a políticas públicas para os jovens
Casa da Juventude oferece cursos profissionalizantes, atividades culturais, esportivas e de bem-estar para ampliar oportunidades e promover o desenvolvimento dos jovens do município
Criminoso foragido da Justiça é capturado em ônibus no bairro de Ubatiba, em Maricá
O elemento demonstrou nervosismo durante abordagem de rotina em coletivo
