Varal solidário - Foto: Clarildo Menezes

Varal solidárioFoto: Clarildo Menezes

Publicado 30/01/2026 17:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, realizou nesta sexta-feira (30) a terceira edição do Varal Solidário, na garagem da Secretaria, no Centro. A iniciativa tem como objetivo promover acolhimento, dignidade e acesso gratuito a roupas para mulheres do município.

Nesta edição, o projeto contou com uma ampliação significativa: agora, cada mulher pôde escolher até oito peças de roupa gratuitamente — número superior ao das edições anteriores, quando o limite era de três peças. A mudança foi possível graças ao aumento no volume de doações recebidas.

A secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Caldas, destacou a importância da ação. “O Varal Solidário é mais do que a entrega de roupas. É um espaço de acolhimento, de escuta e de fortalecimento das mulheres. A ampliação do número de peças mostra o quanto a solidariedade da população tem sido fundamental para o sucesso do projeto”, afirmou.

Entre as participantes, Daniele Maria Fatias, de 48 anos, moradora de Itapeba, ressaltou a relevância da iniciativa. “Não conhecia o projeto, mas achei muito legal. Fui beneficiada e só tenho a parabenizar. É uma ideia que poderia chegar a outros bairros também”, comentou.

Luiza Carla de Freitas, de 35 anos, artesã e moradora de Araçatiba, falou sobre o impacto positivo do Varal Solidário e do acolhimento oferecido pela rede de apoio. “Achei uma bênção. Sempre que tiver, vou vir e avisar outras mulheres que precisam. A Casa da Mulher me acolheu num momento difícil e sigo sendo acompanhada até hoje”, relatou.

Participando tanto como usuária quanto como doadora, Rosangela da Silva, de 47 anos, moradora de São José do Imbassaí, destacou o caráter solidário da ação. “É uma coisa maravilhosa. Quem doa também recebe. Ajuda quem precisa e incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo”, disse.

As doações de roupas continuam abertas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, tanto na sede da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres quanto na Casa da Mulher.