O Plaza Shopping Maricá vai contribui para reter na cidade recursos que hoje são direcionados a outros municípios - Foto:Paulo ávila

Publicado 03/02/2026 16:24 | Atualizado 03/02/2026 16:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá lançou, na última sexta-feira (30), as obras do Plaza Maricá Shopping, empreendimento estratégico que marca um novo ciclo de desenvolvimento econômico no município. Celso Pansera, presindente da CODEMAR, falou dos impactos diretos que o shopping tem na geração de empregos, na ampliação dos serviços e no fortalecimento do comércio local e regional.



O município participa do empreendimento como investidor estratégico, por meio do Fundo Soberano de Maricá (FSM), em um modelo que prioriza retorno econômico, impacto social e sustentabilidade fiscal. A Maricá Global Invest (MGI), gestora do FSM e parceira no novo shopping, estima que podem ser gerados entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões mensais em arrecadação com impostos (principalmente em ISS e ICMS).



“O shopping é um equipamento estruturante para a cidade. Ele gera empregos, amplia os serviços disponíveis à população e cria uma cadeia positiva de desenvolvimento que alcança comércio, turismo, hotelaria, logística e qualificação profissional”, destacou Pansera.



Com investimento total estimado em R$ 220 milhões, o projeto consolida Maricá como um polo de atração de negócios e consumo para uma região com mais de 300 mil habitantes no entorno. A iniciativa contribui para reter na cidade recursos que hoje são direcionados a outros municípios, estimulando a circulação de renda e o crescimento da economia local.



“Esse investimento foi pensado para trazer retorno econômico, social e fiscal. É mais vantajoso para a cidade investir em um ativo que gera emprego, renda e impostos do que manter recursos apenas aplicados no mercado financeiro. O projeto prevê espaço para grandes marcas, mas também para empreendedores locais, ampliando oportunidades para o comércio de Maricá crescer junto com o empreendimento”, acrescentou o presidente da Codemar.



Diversificação econômica e geração de empregos

A expectativa é de que sejam criados aproximadamente 3 mil empregos diretos e indiretos, considerando as fases de obras, implantação e operação. A Prefeitura vai priorizar a contratação de moradores de Maricá, associando o empreendimento a programas de qualificação profissional, garantindo que a população local esteja preparada para ocupar as novas vagas geradas pelo shopping e pelo hotel integrado ao complexo.



Além de lojas, cinema e praça de alimentação, o Plaza Maricá Shopping contará com um hotel com cerca de 160 apartamentos, ampliando a infraestrutura urbana e fortalecendo setores como turismo, eventos, cultura e economia criativa. A operação do shopping será conduzida por um operador privado especializado, selecionado por edital, assegurando gestão profissional e eficiência.



“O Plaza Maricá Shopping não é um projeto isolado; ele se integra a uma estratégia mais ampla de diversificação econômica e preparação da cidade para o futuro. Estamos preparando Maricá para crescer de forma sustentável, reduzindo a dependência dos royalties e criando uma base sólida de geração de emprego e arrecadação”, concluiu Celso Pansera.