Radio transmissor apreendido com adesivo do CPX - Foto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 03/02/2026 16:44 | Atualizado 03/02/2026 16:49

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam nesta terça-feira (02) um traficante de drogas no bairro de São José do Imbassai.

Segundo informações, em um patrulhamento de rotina, a guarnição teve atenção voltada para um homem sem camisa, encontrado em um poste na entrada da Comunidade da Linha, ele estava com um rádio transmissor preso à cintura.

Na abordagem, o elemento não resistiu e foi detido, no rádio transmissor que foi apreendido, havia um adesivo colado no equipamento dizendo: “CPX Maldivas - CV - R$ 25,00”.

Além disso, foi apreendido um celular e o valor de R$ 10,00.

Ele foi levado a 82ª DP, no centro de Maricá e em seguida para a 76ª DP, Central de Flagrantes, em Niterói.