O complexo vai gerar milhares de empregos em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:42 | Atualizado 04/02/2026 13:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá marcará presença no MIPIM 2026, em Cannes, na França, com o complexo turístico-residencial MARAEY. O projeto foi eleito um dos quatro melhores megaempreendimentos do mundo na categoria “Melhor Novo Empreendimento” do MIPIM Awards, a maior premiação internacional do mercado imobiliário.

A cerimônia de premiação acontece no dia 12 de março, no Palais des Festivals, reunindo líderes e investidores globais do setor. O MIPIM Awards reconhece projetos considerados visionários, avaliados a partir de critérios como impacto econômico, integração urbana e responsabilidade ambiental.

“Maricá aposta em um modelo de crescimento planejado, sustentável e integrado, que coloca o turismo, a preservação ambiental e a formação profissional no centro das políticas públicas. O MARAEY traduz essa visão ao gerar oportunidades reais para a população e projetar a cidade no cenário internacional”, disse o prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

Reconhecido pela ONU Turismo como referência em desenvolvimento turístico sustentável, o MARAEY será implantado em uma área de 840 hectares, com baixa taxa de ocupação predial e forte preservação ambiental. O projeto prevê a criação da segunda maior Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de restinga do Estado do Rio de Janeiro, além de um acréscimo significativo de vegetação nativa, conciliando planejamento urbano e conservação ambiental.

Investimento estratégico

A indicação internacional ocorre em um momento estratégico para o município, que vem ampliando sua presença no cenário global do turismo. Em janeiro, durante a FITUR - maior feira internacional do setor, realizada em Madri (Espanha) - foi assinada uma carta de intenções para investimento inicial de R$ 1,5 bilhão no MARAEY, consolidando Maricá como parceira estratégica do empreendimento.

O complexo terá três hotéis cinco estrelas operados pela Marriott International, além de residências turísticas, centro corporativo, equipamentos esportivos, espaços para eventos, centro de pesquisas ambientais e uma universidade voltada à gestão hoteleira, em parceria com o Grupo EHL (École Hôtelière de Lausanne). A expectativa é atrair aproximadamente 500 mil visitantes por ano.

O projeto inclui ainda ações de integração urbana e social, como a regularização fundiária da comunidade de pescadores de Zacarias, melhorias na mobilidade entre Itaipuaçu e Barra de Maricá e a implantação de uma ciclovia de 20 quilômetros, aberta ao público e integrada à malha cicloviária da cidade.

Geração de empregos e qualificação profissional

O impacto socioeconômico do empreendimento também se reflete na geração de empregos e na qualificação da mão de obra local. Estão previstos cerca de 18 mil postos de trabalho durante a fase de construção e aproximadamente 9 mil empregos permanentes após a conclusão.

Em parceria com a Prefeitura de Maricá, Firjan SENAI, Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e o Grupo EHL, serão ofertadas 2.300 vagas gratuitas em cursos de capacitação nas áreas de construção civil e hotelaria, com prioridade para moradores do município.