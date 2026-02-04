Fantasia da ala de baianas para o Carnaval 2026 da União de MaricáFoto: Raphael Figueiredo
União de Maricá apresenta fantasia da ala de baianas para o Carnaval 2026
Criação assinada por Leandro Vieira exalta a mulher preta, a ancestralidade e a joia como símbolo de resistência no enredo ‘Berenguendéns e Balagandãs’
Traficante de drogas é preso em São José do Imbassai
Policiais Militares da 6ª Cia abordaram o elemento em frente a Comunidade da Linha, com ele um rádio transmissor adesivado com a frase: "CPX Maldivas - CV - R$ 25,00"
Obras do Plaza Maricá Shopping impulsionam novo ciclo de desenvolvimento econômico na cidade
Com investimento total estimado em R$ 220 milhões, o projeto consolida Maricá como um polo de atração de negócios e consumo para uma região com mais de 300 mil habitantes no entorno
Novo sistema de abastecimento impulsiona turismo e beneficia cerca de duas mil pessoas em Maricá
Orla de Itaipuaçu recebe nova rede de água e fortalece infraestrutura de uma das regiões mais visitadas do município
União de Maricá revela alegoria 'Ogum e a forja do metal' para o Carnaval 2026
Carro encerra setor do enredo 'Berenguendéns e Balagandãs' e destaca o orixá como símbolo da ancestralidade votiva
Guarda Municipal de Maricá prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio
Ação do Grupamento Maria da Penha, com apoio do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT), garantiu a prisão do acusado e o socorro à vítima
