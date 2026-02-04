Fantasia da ala de baianas para o Carnaval 2026 da União de Maricá - Foto: Raphael Figueiredo

Fantasia da ala de baianas para o Carnaval 2026 da União de MaricáFoto: Raphael Figueiredo

Publicado 04/02/2026 10:02

Maricá - A União de Maricá apresentou nesta terça-feira (03) a fantasia da sua ala de baianas para o Carnaval da Série Ouro, apostando em uma leitura simbólica da mulher preta como protagonista da história, da economia e da resistência cultural no Brasil. Intitulada “O que a baiana tem? (Negras de Tabuleiro)”, a criação integra o enredo “Berenguendéns e Balagandãs”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

A fantasia recria de forma carnavalesca o imaginário das negras que exerciam o comércio ambulante e que, por meio do trabalho cotidiano e de estratégias de sobrevivência e resistência, passaram a adquirir joias de ouro e prata como forma de poupança financeira, ascensão social e afirmação de identidade.

Com saia rodada, turbante, pano da costa e exuberantes joias douradas, as baianas da União de Maricá ostentam elementos que extrapolam a função estética. As joias, inspiradas em registros fotográficos históricos de mulheres negras cobertas de balangandãs, evocam riqueza acumulada, autonomia econômica e a beleza como instrumento político. Na avenida, os tabuleiros carregados sobre a cabeça reforçam essa narrativa ao personificar, com reverência, as matronas negras ancestrais.

Em 2026, a União de Maricá será a sexta escola a desfilar no sábado (14), pela Série Ouro, em busca do inédito acesso ao Grupo Especial.