Amarildo Ribeiro., secretário da terceira idade com três das 24 alunas que concluíram o curso de confecçãoFoto: Clarildo Menezes
Política pública de Maricá promove envelhecimento ativo e geração de renda
Alunas da Casa da Terceira Idade se formam em curso de corte e costura, ampliando habilidades, autoestima e convivência social
Maricá é finalista de prêmio internacional do setor imobiliário, na França
Complexo MARAEY vai gerar milhares de empregos, impulsionar o desenvolvimento econômico do município e promover inclusão social
União de Maricá apresenta fantasia da ala de baianas para o Carnaval 2026
Criação assinada por Leandro Vieira exalta a mulher preta, a ancestralidade e a joia como símbolo de resistência no enredo ‘Berenguendéns e Balagandãs’
Traficante de drogas é preso em São José do Imbassai
Policiais Militares da 6ª Cia abordaram o elemento em frente a Comunidade da Linha, com ele um rádio transmissor adesivado com a frase: "CPX Maldivas - CV - R$ 25,00"
Obras do Plaza Maricá Shopping impulsionam novo ciclo de desenvolvimento econômico na cidade
Com investimento total estimado em R$ 220 milhões, o projeto consolida Maricá como um polo de atração de negócios e consumo para uma região com mais de 300 mil habitantes no entorno
Novo sistema de abastecimento impulsiona turismo e beneficia cerca de duas mil pessoas em Maricá
Orla de Itaipuaçu recebe nova rede de água e fortalece infraestrutura de uma das regiões mais visitadas do município
