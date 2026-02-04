Amarildo Ribeiro., secretário da terceira idade com três das 24 alunas que concluíram o curso de confecção - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 04/02/2026 20:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, realizou nesta quarta-feira (04) a formatura de mais uma turma da oficina de corte e costura, na Casa da Terceira Idade, no Centro.

Ao todo, 24 alunas concluíram o curso, que alia aprendizado técnico, convivência social e cuidado com a saúde emocional.

Durante a cerimônia, as participantes desfilaram peças confeccionadas ao longo das aulas, apresentando roupas produzidas por elas mesmas. O momento celebrou o aprendizado, a criatividade e a autonomia das alunas, além de reforçar a confiança e o orgulho pelo trabalho desenvolvido durante a oficina.

A atividade é ministrada pela professora Adeli da Costa, que atua há 12 anos na unidade e destaca o impacto da oficina na vida das participantes. Segundo ela, o curso vai além da técnica da costura. “Aqui a gente trabalha a mente, as mãos, a criatividade e, principalmente, a autoestima. Não é só aprender a costurar, é aprender no próprio ritmo, com calma e acolhimento”, explicou.

Para muitas alunas, a oficina representa uma transformação no cotidiano. Sandra Renault, de 60 anos, contou que encontrou na Casa da Terceira Idade um espaço de acolhimento e pertencimento. “Eu ficava muito isolada em casa. Aqui a gente encontra pessoas da mesma idade, conversa, compartilha histórias e se sente acolhida. Isso faz toda a diferença”, relatou.

Já Vera Lúcia, de 62 anos, moradora de Inoã, teve na oficina o primeiro contato com a costura e já planeja dar continuidade ao aprendizado. “Aprendi muita coisa e quero voltar para me aprimorar mais. É muito gratificante participar”, afirmou.

Presente na formatura, o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Amarildo, ressaltou a importância das oficinas como ferramentas de inclusão social. “O curso de corte e costura promove aprendizado e possibilidade de geração de renda, mas também funciona como terapia, fortalecendo a interação social e o emocional das alunas. É um trabalho social completo, feito com muito carinho”, destacou.

A Casa da Terceira Idade oferece uma programação diversificada, com aulas de dança, ginástica, hidroginástica, fisioterapia, pintura, crochê, entre outras atividades voltadas à promoção da saúde, socialização, qualidade de vida e ao envelhecimento ativo no município.