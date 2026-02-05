Maricá a número 1 em investimentos na Segurança Pública no estado do RJ - Fofo: Thamyris Mello

Publicado 05/02/2026

Marica - O município de Maricá, é o que mais investiu no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) no Estado do Rio de Janeiro em 2025 e encerrou o ano sem registros de latrocínio ou roubo de cargas. A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, destinou mais de R$ 16 milhões ao programa, voltado à ampliação do efetivo policial e ao reforço do patrulhamento ostensivo.

Ao longo do ano, foram oferecidas 52.364 vagas para atuação de policiais militares no município, das quais 44.996 foram ocupadas. A renovação do convênio permitiu a ampliação de cerca de 40% das vagas diárias, elevando o número de agentes em operação de 170 para até 238 por dia.

Segundo o secretário de Segurança Cidadã de Maricá, Julio Veras, o investimento faz parte de uma estratégia de integração entre forças de segurança. “A determinação é que a segurança pública seja tratada como prioridade de governo, compreendendo que a promoção da qualidade de vida da população passa diretamente pela construção de um ambiente seguro, estável e favorável à atração de investimentos”, afirmou o secretário Julio Veras.

Em 2025, ações conjuntas da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil resultaram em 70 prisões, 94 conduções à delegacia, 13 apreensões de armas e simulacros, além da recuperação ou apreensão de 217 veículos, entre clonados e irregulares.

Os resultados são atribuídos ao monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que opera mais de 3 mil câmeras em tempo real, aliado ao trabalho ostensivo da Polícia Militar, às investigações da Polícia Civil e à atuação da Guarda Municipal.