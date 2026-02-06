Cine Henfil exibe filmes indicados ao OscarFoto: Elsson Campos
Cine Henfil começa a exibir os indicados ao Oscar neste fim de semana
Primeiro da lista será "Guerreiras do K-Pop", que tem duas indicações e estará em cartaz sábado e domingo, às 15 horas
Agressor de mulher é preso pela Polícia Militar em Maricá
Na casa do elemento foram encontradas e apreendidas armas de fogo e munições
União de Maricá realiza último ensaio de rua nesta sexta-feira (6), em Itaipuaçu
Apresentação acontece na orla e marca o encerramento de preparação da escola para o Carnaval
Maricá lidera investimentos em segurança no RJ e encerra 2025 sem latrocínios e roubo de cargas
Aporte no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) amplia efetivo policial e reforça patrulhamento ostensivo
Policiais Civis da 82ª DP de Maricá prendem Policial Militar por estupro, roubo e extorsão
Foram apreendidos armas, cadernos de anotações detalhando prática de agiotagem, munições, coletes a prova de balas, facas e dois aparelhos de tv "confiscados" das vítimas
Política pública de Maricá promove envelhecimento ativo e geração de renda
Alunas da Casa da Terceira Idade se formam em curso de corte e costura, ampliando habilidades, autoestima e convivência social
