Material apreendido na residência do agressor - Foto: Jornal O DIA

Material apreendido na residência do agressorFoto: Jornal O DIA

Publicado 06/02/2026 11:50

Maricá - Polícias Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam na noite desta quinta-feira (05) um homem que havia agredido a esposa - e que a vítima já estava afastada da convivência com ele com base na Lei Maria da Penha - os agentes então apoiaram a vítima de maus tratos a residência para a retirada de seus pertences e objetos pessoais, a ação contou com o apoio do Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal da cidade.

Ao chegarem no imóvel o agressor estava no local e com ele foi encontrado:

01 revólver calibre 38

19 munições calibre 38

10 munições de festim, calibre 38

01 simulacro de pistola

01 espingarda 225 de chumbo

O elemento foi conduzido para a 82ª DP e posteriormente levado para a Cebtral de Flagrantes a 76ª DP onde permaneceu preso pelo artigo 12 da Lei 10.826 que tipifica o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido consiste em possuir ou manter sob guarda arma, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal, no interior de residência ou local de trabalho. A pena é de detenção, de 1 a 3 anos, e multa.