Traficante de drogas preso - Foto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 08/02/2026 13:28

Maricá - Um traficante de drogas foi preso neste domingo (08) por policiais militares da 6ª Cia, o caso aconteceu no bairro da Mumbuca, na região central da cidade.

Segundo informações, uma guarnição que realizava um patrulhamento de rotina na região quando recebeu denúncias de populares, que estaria acontecendo tráfico de drogas na localidade em plena luz do dia.

Os agentes rapidamente foram até o local indicado pelos populares que encontraram um elemento com uma variada quantidade de drogas, ele foi detido e levado para a 82ª DP no centro da cidade.

Com ele, foi contabilizado e apreendido:

06 invólucros de skank;

02 invólucros de flor de skank;

01 invólucro de maconha;

45 pinos de cocaína;

03 papelotes de cocaína;

14 invólucros de crack;

R$ 10,00 em espécie.