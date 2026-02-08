Objetos recuperados da vítimaFoto: Jornal O DIA
Ladrão de residência foi preso no Flamengo
Agentes da 6ª Cia foram chamados pelos moradores e prenderam em flagrante o criminoso
Ladrão de residência foi preso no Flamengo
Agentes da 6ª Cia foram chamados pelos moradores e prenderam em flagrante o criminoso
Usinas solares começam a sair do papel e prometem economia de dinheiro público em Maricá
A criação do núcleo e a implantação das usinas foram um pedido do prefeito Washington Quaquá, que determinou à Codemar a busca por soluções para garantir energia estável e econômica
Cine Henfil começa a exibir os indicados ao Oscar neste fim de semana
Primeiro da lista será "Guerreiras do K-Pop", que tem duas indicações e estará em cartaz sábado e domingo, às 15 horas
Agressor de mulher é preso pela Polícia Militar em Maricá
Na casa do elemento foram encontradas e apreendidas armas de fogo e munições
União de Maricá realiza último ensaio de rua nesta sexta-feira (6), em Itaipuaçu
Apresentação acontece na orla e marca o encerramento de preparação da escola para o Carnaval
Maricá lidera investimentos em segurança no RJ e encerra 2025 sem latrocínios e roubo de cargas
Aporte no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) amplia efetivo policial e reforça patrulhamento ostensivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.