Objetos recuperados da vítima - Foto: Jornal O DIA

Publicado 08/02/2026 13:17

Maricá - Polícias Militares da 6ª Cia do 12º BPM, prenderam em flagrante, na tarde deste sábado (07) um ladrão de residência. O caso aconteceu no bairro do Flamengo, na região central da cidade.

Segundo informações, uma equipe realizava um patrulhamento de rotina quando foram chamados por moradores, que informaram que estava acontecendo um furto a uma residência na Rua Euclides dos Santos Quintanilha, imediatamente os Policiais foram até o local.

Assim que os agentes chegaram na rua, viram o criminoso com os objetos roubados tentado fugir do local, ele foi preso em flagrante e levado para a 82ª DP, o material roubado vou devolvido as vítimas.