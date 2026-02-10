Dupla presa sendo levada a 82ª DPFoto: Jornal O Dia
Câmeras da Prefeitura de Maricá ajudam Polícia Civil na prisão de dois suspeitos de roubo no Centro
Com apoio de imagens do Ciosp, policiais efetuaram prisão em flagrante
Câmeras da Prefeitura de Maricá ajudam Polícia Civil na prisão de dois suspeitos de roubo no Centro
Com apoio de imagens do Ciosp, policiais efetuaram prisão em flagrante
Maricá e Firjan SENAI abrem inscrições para cursos de capacitação visando dar empregos para moradores da cidade
Iniciativa tem como objetivo preparar população para trabalhos em projetos como o complexo turístico Maraey e Plaza Maricá Shopping
Traficante de drogas é preso no bairro da Mumbuca
Com o elemento, foi apreendido uma quantidade variada de entorpecentes
Ladrão de residência foi preso no Flamengo
Agentes da 6ª Cia foram chamados pelos moradores e prenderam em flagrante o criminoso
Usinas solares começam a sair do papel e prometem economia de dinheiro público em Maricá
A criação do núcleo e a implantação das usinas foram um pedido do prefeito Washington Quaquá, que determinou à Codemar a busca por soluções para garantir energia estável e econômica
Cine Henfil começa a exibir os indicados ao Oscar neste fim de semana
Primeiro da lista será "Guerreiras do K-Pop", que tem duas indicações e estará em cartaz sábado e domingo, às 15 horas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.