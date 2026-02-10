Dupla presa sendo levada a 82ª DP - Foto: Jornal O Dia

Publicado 10/02/2026 12:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, contribuiu com a prisão em flagrante de dois suspeitos de roubo no Centro da cidade. Imagens disponibilizadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) auxiliaram policiais da 82ª Delegacia de Polícia (Maricá) na ação rápida, já que o crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (10).

Segundo a ocorrência, os homens, armados com uma faca, abordaram a vítima nas proximidades do CEPT Prof. Zilca Lopes da Fontoura, no Centro. Um celular e documentos foram roubados.

Com base no suporte de dados e imagens disponibilizados pelo Ciosp e no relato da vítima, policiais civis localizaram um dos suspeitos, com uma faca, na Praça Orlando de Barros Pimentel. Na sequência, os agentes chegaram ao segundo suspeito, encontrado em um terreno baldio na Rua Nossa Senhora do Amparo.

A dupla foi levada para a 82° DP (Centro de Maricá), onde foram autuados em flagrante por roubo majorado e uso de arma branca.