Capacitação para gerar empregos para moradores de Maricá - Foto: Julios Costa

Capacitação para gerar empregos para moradores de MaricáFoto: Julios Costa

Publicado 09/02/2026 15:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá firmou uma parceria com a Firjan SENAI para a oferta de cursos de qualificação profissional no município, com o objetivo de fortalecer a mão de obra local e preparar os moradores para atuar em grandes empreendimentos em implantação na cidade, como o complexo turístico Maraey e o Plaza Maricá Shopping. Ao todo, serão disponibilizadas 800 vagas gratuitas, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e promovendo o desenvolvimento econômico local.As aulas começam no dia 25 de fevereiro, no Polo Itaipuaçu do Qualifica Maricá. As turmas das primeiras 160 vagas terão início neste mês e são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental.Na primeira etapa, terão início as turmas de Auxiliar de Construção Civil e Armador de Ferragens, no horário das 13h às 17h, além de Almoxarife e Carpinteiro de Obras, das 18h às 22h. A partir de 7 de maio, novas turmas serão abertas para o segundo semestre, contemplando áreas da construção civil, como Armador de Ferragens, Carpinteiro de Obras e Pedreiro de Alvenaria, com opções de horários nos turnos da tarde e da noite.