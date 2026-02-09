Capacitação para gerar empregos para moradores de MaricáFoto: Julios Costa
As aulas começam no dia 25 de fevereiro, no Polo Itaipuaçu do Qualifica Maricá. As turmas das primeiras 160 vagas terão início neste mês e são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental.
Na primeira etapa, terão início as turmas de Auxiliar de Construção Civil e Armador de Ferragens, no horário das 13h às 17h, além de Almoxarife e Carpinteiro de Obras, das 18h às 22h. A partir de 7 de maio, novas turmas serão abertas para o segundo semestre, contemplando áreas da construção civil, como Armador de Ferragens, Carpinteiro de Obras e Pedreiro de Alvenaria, com opções de horários nos turnos da tarde e da noite.
Para se inscrever, basta clicar em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedRfXUDoTWTrrKQKRu5QdKS7VMiFR9BBiiWyIAJp8XXW3QDw/viewform e preencher o formulário com as informações solicitadas.
* RG
* CPF
* Comprovante de escolaridade
* Comprovante de residência
* 2 fotos 3x4
Pré-requisito: ter 18 anos ou mais e o 5º ano do Ensino Fundamental.
