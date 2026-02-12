Assistência Social convoca aprovados no processo seletivo do Criança FelizFoto: Divulgação
Maricá convoca aprovados no processo seletivo do Programa Criança Feliz
Candidatos devem apresentar a documentação nos dias 19, 20 e 23 de fevereiro, na sede da Secretaria de Assistência Social
Maricá convoca aprovados no processo seletivo do Programa Criança Feliz
Candidatos devem apresentar a documentação nos dias 19, 20 e 23 de fevereiro, na sede da Secretaria de Assistência Social
Prefeitura de Maricá abre inscrições para curso gratuito e online de Libras
Formação do nível básico ao intermediário tem como objetivo ampliar o acesso à Língua Brasileira de Sinais, fortalecendo a inclusão e a acessibilidade no município
Prefeitura de Maricá abre exposição de projetos carnavalescos de alunos da Universidade Livre do Carnaval
Mostra gratuita acontece até o dia 27 de fevereiro e reúne fantasias, adereços e criações produzidas por alunos da primeira universidade do mundo dedicada à cultura e às economias do Carnaval
Prefeitura de Maricá realiza primeira ação do Programa Emboço Social no bairro Jacaroá
Iniciativa promove reforma externa de moradias em situação de vulnerabilidade, sem custos para o município, por meio de parceria institucional
Câmeras da Prefeitura de Maricá ajudam Polícia Civil na prisão de dois suspeitos de roubo no Centro
Com apoio de imagens do Ciosp, policiais efetuaram prisão em flagrante
Maricá e Firjan SENAI abrem inscrições para cursos de capacitação visando dar empregos para moradores da cidade
Iniciativa tem como objetivo preparar população para trabalhos em projetos como o complexo turístico Maraey e Plaza Maricá Shopping
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.