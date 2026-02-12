Assistência Social convoca aprovados no processo seletivo do Criança Feliz - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 14:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado do Programa Criança Feliz a entregarem os documentos necessários à contratação. Os 34 selecionados para os cargos de coordenador (1), supervisor (3) e educador social (30) devem se dirigir à sede da secretaria, com toda a documentação, no horário das 10h às 16h, nos dias 19, 20 e 23 de fevereiro, como consta nos termos do edital 001/2025.

Os documentos exigidos são (original e cópia): identidade com foto; CPF; título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; comprovante de residência atualizado; comprovante de escolaridade e registro em conselho de classe (quando aplicável); certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino); duas fotos 3x4 recentes; atestado de saúde ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho; certidão negativa de acumulação de cargos públicos; e declaração de que não possui vínculo empregatício incompatível com a função pretendida.

O endereço para a entrega é Rua Domício da Gama, nº 65, Loja 01, no Centro – Maricá. A lista dos candidatos pode ser conferida no Jornal Oficial de Maricá