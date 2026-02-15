União de Maricá com enredo sobre a força da mulher negra na Sapucaí - Foto: Divulgação

União de Maricá com enredo sobre a força da mulher negra na SapucaíFoto: Divulgação

Publicado 15/02/2026 11:42 | Atualizado 15/02/2026 11:43

Maricá - O desfile, que foi prestigiado pelo prefeito Washington Quaquá, contou com um espetáculo de drones que integrou a narrativa apresentada na avenida.

“Estar na Sapucaí sempre foi um sonho maricaense, nós sempre acreditamos que era possível chegar aqui. A Beija-Flor de Nilópolis revolucionou o Carnaval do Rio de Janeiro na década de 1970. A União de Maricá chega para revolucionar o Carnaval do Rio de Janeiro nesse início de século 21", afirmou Quaquá, que é também presidente de honra da agremiação.

O enredo foi construído a partir de três pilares: “Negra Bahia”, “Joias: Memória Ancestral” e “Berenguendéns e Balangandãs”, reunindo referências ao Recôncavo Baiano, às ganhadeiras e aos processos de ressignificação de poder e pertencimento por mulheres negras.

No primeiro setor (“Negra Bahia”), a escola contextualizou tempo e território, com foco na Bahia escravocrata e no cotidiano urbano onde mulheres negras trabalhadoras transformaram trabalho e cultura em patrimônio coletivo. Entre os destaques estiveram a comissão de frente, do coreógrafo Patrick Carvalho, o casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Fabrício Pires e Giovanna Justo, e o destaque performático Carlinhos Salgueiro.

No segundo setor (“Joias: Memória Ancestral”), o desfile aprofundou as influências que formam o balangandã: heranças africanas, elementos portugueses e a dimensão ritual e simbólica dos metais. Já o terceiro setor (“Berenguendéns e Balangandãs”) apresentou os penduricalhos e seus significados como síntese de luxo, identidade, proteção e emancipação, incluindo o balangandã como “poupança” capaz de viabilizar alforrias e projetos de liberdade.

O samba-enredo, assinado por Babby do Cavaco, Rafael Gigante, Marcelo Adnet, Hélio Porto, Jefferson Oliveira e André do Posto 7, foi interpretado por Zé Paulo Sierra. A bateria foi comandada por Mestre Paulinho Steves. Neste ano, a rainha de bateria Rayane Dumont representou as “joias da princesa”, título de sua fantasia.

A apuração da Série Ouro do Carnaval acontece na próxima quinta-feira (19), a partir das 17h. O apoio da Prefeitura ocorre por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.

Prefeitura lamenta acidente com carro alegórico

A Prefeitura de Maricá lamenta o acidente envolvendo o último carro alegórico da União de Maricá durante o desfile na Sapucaí. O município manifesta solidariedade aos componentes da escola e aos profissionais envolvidos, desejando pronta recuperação aos feridos. A administração municipal acompanha a situação e se coloca à disposição para colaborar no que for necessário.