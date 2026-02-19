As pulseiras de identificação dão segurança as famílias em meio à circulação de foliõesFoto: Elsson Campos
Prefeitura de Maricá distribui 63 mil pulseiras de identificação para crianças e adolescentes no Carnaval 2026
Estratégia de proteção social fortaleceu segurança de famílias em meio à circulação de foliões
Prefeitura de Maricá instala botão do pânico nos ônibus Vermelhinhos e reforça segurança
Nova tecnologia conecta motoristas às forças de segurança com acionamento imediato e geolocalização
Ação conjunta da Guarda Municipal e Polícia Militar resulta em prisões em flagrante no Centro de Maricá
Esquema especial realizado pela Prefeitura inclui monitoramento 24h e integração das forças de segurança na cidade
A Prefeitura de Maricá ressalta o desempenho da União de Maricá na Série Ouro e mantém expectativa na conquista do título
O prefeito Washington Quaquá disse que "A União de Maricá mostrou garra, organização, potência artística e identidade, e que a cidade se viu representada em alto estilo na avenida"
União de Maricá apresenta enredo sobre a força da mulher negra na Sapucaí
Apoiada pela Prefeitura de Maricá, escola de samba União de Maricá desfilou na madrugada de sábado na Marquês de Sapucaí, apresentando enredo centrado na memória, identidade e ancestralidade da mulher negra
Maricá convoca aprovados no processo seletivo do Programa Criança Feliz
Candidatos devem apresentar a documentação nos dias 19, 20 e 23 de fevereiro, na sede da Secretaria de Assistência Social
