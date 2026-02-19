As pulseiras de identificação dão segurança as famílias em meio à circulação de foliões - Foto: Elsson Campos

As pulseiras de identificação dão segurança as famílias em meio à circulação de foliõesFoto: Elsson Campos

Publicado 19/02/2026 17:42

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, distribuiu 63 mil pulseiras de identificação para crianças e adolescentes durante os cinco dias de Carnaval. O resultado da ação é considerado positivo dentro da estratégia de proteção social planejada para o período festivo.

Ao todo, foram instaladas cinco tendas de identificação em diferentes pontos da cidade, com equipes técnicas atendendo os responsáveis pelos pequenos foliões das 8h às 22h. A iniciativa teve como objetivo reforçar a prevenção a casos de desaparecimento e garantir mais segurança às famílias durante os eventos com grande circulação de público.

De acordo com o secretário de Assistência Social e Cidadania, Reginaldo Mendes, o balanço do período foi satisfatório. “Tivemos pouquíssimas ocorrências, praticamente nenhuma se considerarmos o aumento significativo de pessoas circulando na cidade. Foram duas na Praça Orlando de Barros Pimentel e três em Itaipuaçu, todas rapidamente solucionadas pelos nossos agentes”, destacou.

Segundo o secretário, o foco na prevenção e na pronta resposta em eventuais intercorrências é o diferencial da estratégia adotada pelo município. “Nosso compromisso institucional é assegurar que todos se sintam tranquilos em eventos com alta movimentação de público, garantindo um Carnaval seguro para as famílias”, concluiu.