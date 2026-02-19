Multidões lotaram diversos bairros no Carnaval de Maricá e ação das forças de segurançamantiveram as ruas seguras para os foliões curtirem - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2026 09:55 | Atualizado 19/02/2026 09:56

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, reforçou as ações de patrulhamento na cidade e realizou, na madrugada desta quarta-feira (18/02), mais uma operação de combate à criminalidade e ao tráfico de drogas. A atuação resultou na prisão de dois suspeitos em flagrante.

Durante patrulhamento preventivo na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, uma equipe da Guarda Municipal, em conjunto com agentes da Polícia Militar, recebeu denúncia de que havia um indivíduo armado no local.

Os agentes do Grupamento de Ocupação Democrática Armada de Território (GODAT) iniciaram buscas imediatas e abordaram dois indivíduos. Durante a revista, foram encontrados uma arma de fogo e entorpecentes.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à 82ª DP (Maricá). Posteriormente, foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

Segurança reforçada durante o Carnaval

Durante o Carnaval, a Prefeitura de Maricá mantém um esquema especial de segurança com 180 guardas municipais atuando diariamente nos quatro distritos da cidade. O reforço também inclui 220 vagas por dia destinadas a policiais militares por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), no qual o município já investiu mais de R$ 16 milhões, sendo o que mais aplicou recursos no programa em todo o estado.

A estrutura de segurança conta ainda com o funcionamento 24 horas do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que pode ser acionado pelo telefone 153.