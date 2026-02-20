O presidente da União Matheus Santos, o prefeito de Maricá Washington Quaquá e sua esposa Gabriela Lopes comemorando a conquista histórica para o município - Foto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 20/02/2026 10:54 | Atualizado 20/02/2026 10:55

Maricá - A União de Maricá foi declarada campeã dos desfiles da Série Ouro em 2026 e assegurou, pela primeira vez, presença no Grupo Especial do carnaval carioca em 2027.

A apuração foi acompanhada de perto pelo patrono da escola e prefeito de Maricá, Washington Quaquá, que celebrou o resultado ao lado de aliados políticos e integrantes do governo municipal, já anunciando um novo patamar de investimento para o próximo ciclo carnavalesco: “Ano que vem, vamos fazer o maior investimento da história do carnaval. Vamos mostrar aos governos o quanto essa festa é importante para o Brasil. Hoje é um dia histórico para Maricá. Quando fundamos a escola, há 10 anos, com o sonho de chegar ao Grupo Especial, diziam que era loucura. Mas nós sonhamos alto, trabalhamos muito e o resultado está aí: Maricá estará entre as grandes do carnaval do estado do Rio", disse Quaquá.



Com a vitória consagrada e o acesso garantido, a União de Maricá encerra o desfile de 2026 não apenas como campeã da Série Ouro, mas como símbolo de um projeto que uniu planejamento, investimento público e identidade cultural. A partir de agora, a escola passa a integrar o seleto grupo que protagoniza o maior espetáculo da Terra, levando o nome de Maricá para o centro da passarela do samba e abrindo um novo capítulo na história do carnaval fluminense.