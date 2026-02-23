Workshop de escultura em madeira com o escultor Carlos Calsavara, com foco em peças de temática sacraFoto: Thainá Pio
Maricá oferece oficina de escultura em madeira com o artista Carlos Calsavara
Escultor com mais de 30 anos de atuação visitou equipamentos culturais da cidade
União de Maricá celebra título da Série Ouro com desfile em Itaipuaçu
A população pode ir de Vermelhinho; transporte gratuito que estará reforçado para a festa com toda a segurança
União de Maricá faz história, conquista a Série Ouro e garante vaga na elite do carnaval
Com apenas uma década de trajetória, escola confirma ascensão meteórica, celebra título em 2026 e já projeta investimento recorde para a estreia no Grupo Especial em 2027
Prefeitura de Maricá distribui 63 mil pulseiras de identificação para crianças e adolescentes no Carnaval 2026
Estratégia de proteção social fortaleceu segurança de famílias em meio à circulação de foliões
Prefeitura de Maricá instala botão do pânico nos ônibus Vermelhinhos e reforça segurança
Nova tecnologia conecta motoristas às forças de segurança com acionamento imediato e geolocalização
Ação conjunta da Guarda Municipal e Polícia Militar resulta em prisões em flagrante no Centro de Maricá
Esquema especial realizado pela Prefeitura inclui monitoramento 24h e integração das forças de segurança na cidade
A Prefeitura de Maricá ressalta o desempenho da União de Maricá na Série Ouro e mantém expectativa na conquista do título
O prefeito Washington Quaquá disse que "A União de Maricá mostrou garra, organização, potência artística e identidade, e que a cidade se viu representada em alto estilo na avenida"
