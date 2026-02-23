Workshop de escultura em madeira com o escultor Carlos Calsavara, com foco em peças de temática sacra - Foto: Thainá Pio

Publicado 23/02/2026 09:40 | Atualizado 23/02/2026 09:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, vai promover um workshop de escultura em madeira com o escultor Carlos Calsavara, com foco em peças de temática sacra, que representa personagens religiosos. O artista, convidado para aplicar o curso, atua há mais de 30 anos na área e esteve na cidade nesta sexta-feira (20) para uma visita técnica aos espaços culturais e para alinhar os detalhes da oficina, que acontecerá no Castelo Shiachticas, em Bambuí.

Durante a agenda, Carlos Calsavara visitou o Cine Henfil, a Casa das Utopias e a Casa de Cultura de Maricá. A programação foi finalizada no Castelo Shiachticas, local que vai receber o workshop. “Estamos organizando um workshop de escultura em madeira, principalmente voltado para obras sacras. A proposta é unir essa oficina ao trabalho do mestre George, dos vitrais, e transformar este espaço em um Liceu de Artes e Ofícios”, revelou Sady Bianchin, secretário de Cultura e das Utopias.

Reconhecido pelo trabalho em escultura em madeira, Calsavara também realiza réplicas de imagens tombadas, combinando técnicas tradicionais e recursos tecnológicos para garantir fidelidade e preservação histórica. Cada obra é registrada em um “Documento de Memória”, com detalhes de todas as etapas do processo.

“A escultura em madeira é uma técnica que tem ficado esquecida, e poder plantar essa semente aqui em Maricá é muito significativo. Para mim, será uma grande honra contribuir para isso”, declarou Calsavara.

O vitralista George Sliachticas também destacou o valor da formação prática para quem quer aprender ofícios tradicionais. “Essas técnicas não se aprendem na faculdade, se aprendem na bancada, trabalhando. É assim que se formam mestres e profissionais”, concluiu.