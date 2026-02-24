Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, realiza entre os dias 24 e 27 de fevereiro (terça a sexta-feira), das 7h às 12h, mais uma edição da Casa do Trabalhador Itinerante. A ação vai percorrer diferentes pontos da cidade, ampliando o acesso da população a serviços gratuitos de orientação profissional e encaminhamento para oportunidades de emprego.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer direitos, promover inclusão produtiva e aproximar os serviços públicos dos trabalhadores maricaenses, oferecendo suporte para quem busca novas oportunidades no mercado de trabalho.
Durante as atividades, a equipe realiza:
* Digitação e cadastro de currículos; * Orientações sobre o mercado de trabalho; * Direcionamento profissional; * Encaminhamento para empresas parceiras; * Informações sobre direitos trabalhistas.
Para se cadastrar, é necessário apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho (originais e cópias).
A equipe estará nos seguintes locais:
* Terça-feira (24/02): Rodoviária de Itaipuaçu * Quarta-feira (25/02): Recanto de Itaipuaçu * Quinta-feira (26/02): Rodoviária do Centro * Sexta-feira (27/02): Ponta Negra
