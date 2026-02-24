Casa do Trabalhador Itinerante - Foto: Divulgação

Casa do Trabalhador Itinerante Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 08:19 | Atualizado 24/02/2026 08:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, realiza entre os dias 24 e 27 de fevereiro (terça a sexta-feira), das 7h às 12h, mais uma edição da Casa do Trabalhador Itinerante. A ação vai percorrer diferentes pontos da cidade, ampliando o acesso da população a serviços gratuitos de orientação profissional e encaminhamento para oportunidades de emprego.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer direitos, promover inclusão produtiva e aproximar os serviços públicos dos trabalhadores maricaenses, oferecendo suporte para quem busca novas oportunidades no mercado de trabalho.

Durante as atividades, a equipe realiza:

* Digitação e cadastro de currículos;

* Orientações sobre o mercado de trabalho;

* Direcionamento profissional;

* Encaminhamento para empresas parceiras;

* Informações sobre direitos trabalhistas.

Para se cadastrar, é necessário apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho (originais e cópias).

A equipe estará nos seguintes locais:

* Terça-feira (24/02): Rodoviária de Itaipuaçu

* Quarta-feira (25/02): Recanto de Itaipuaçu

* Quinta-feira (26/02): Rodoviária do Centro

* Sexta-feira (27/02): Ponta Negra