Cahê Rodrigues retorna ao Rio para atuar na Em Cima da HoraDivulgação / Em Cima da Hora
Conheça os novos carnavalescos da Em Cima da Hora
Cahê Rodrigues e Rodrigo Almeida formam dupla para Carnaval 2027
Ex-carnavalesco da Unidos da Tijuca assume a União de Maricá
'Será um trabalho pautado na lealdade, na dedicação e no respeito à nossa comunidade', destacou diretoria
Vai-Vai surpreende e anuncia destituição de toda a diretoria
Escola terminou a apuração do Carnaval de SP em 12º lugar
Casal de MS e PB campeão pela Viradouro fecha com a União de Maricá
Dupla substitui Fabrício Pires e Giovanna Justo
Lucas Milato é o novo carnavalesco da Unidos da Tijuca
Profissional substituirá Edson Pereira
Leandro Vieira segue na Imperatriz Leopoldinense para Carnaval 2027
Carnavalesco se reuniu com a diretoria da escola e vai para seu quinto desfile consecutivo na Rainha de Ramos
