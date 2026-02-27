Cahê Rodrigues retorna ao Rio para atuar na Em Cima da Hora - Divulgação / Em Cima da Hora

Cahê Rodrigues retorna ao Rio para atuar na Em Cima da HoraDivulgação / Em Cima da Hora

Publicado 27/02/2026 09:13 | Atualizado 27/02/2026 09:14

Rio – A agremiação Em Cima da Hora, da Série Ouro, anunciou, nesta quinta-feira (26), que Cahê Rodrigues e Rodrigo Almeida serão os novos carnavalescos em 2027.



Com 20 anos de atuação no Grupo Especial do carnaval carioca, Cahê desfilou no Sábado das Campeãs por 9 anos, dedicou 6 aos enredos da Imperatriz Leopoldinense, e já passou pelas escolas Portela e Grande Rio. O carnavalesco também se destacou no carnaval de Vitória, no Espírito Santo, onde foi vice campeão neste ano e campeão em 2025.



Ao seu lado estará Rodrigo Almeida, que retorna ao comando artístico da escola, onde atuou desde 2013. Responsável pelo enredo deste ano, Rodrigo havia sido desligado recentemente, em decisão oficialmente comunicada. Após reavaliações internas e realinhamento de planejamento, a escola e o carnavalesco retomam a parceria.