Nilo Sérgio (E) e Paulinho Steves vão comandar a bateria da União de Maricá Ney Junior / Divulgação
União de Maricá contrata ex-mestre de bateria da Portela
Nilo Sérgio chega para comandar ritmistas ao lado de Paulinho Steves, que teve contrato renovado
