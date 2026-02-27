Nilo Sérgio (E) e Paulinho Steves vão comandar a bateria da União de Maricá - Ney Junior / Divulgação

Rio - A bateria da União de Maricá terá o comando de Nilo Sérgio, que chega após duas décadas à frente da Tabajara do Samba, da Portela, para dividir a direção com Paulinho Steves, mestre que comanda os ritmistas desde 2022. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (27), através das redes sociais.

Entre 2005 e 2025, Nilo construiu na Portela uma trajetória marcada por inovação e grandes resultados. “Venho de uma escola tradicional, mas eu mesmo não me julgo tão tradicional. O povo conhece o meu trabalho e venho para somar com o meu amigo Paulinho, trocando essa experiência para colocar na Avenida. Acredito que será um trabalho bonito, com muita bossa e muito ritmo”, afirmou o veterano.

Já Paulinho Steves é parte fundamental da história da escola. Presente desde os desfiles na Intendente Magalhães, ainda na Série Bronze, iniciou sua trajetória como diretor e assumiu como mestre no Carnaval 2022. Filho de mestre Esteves e ritmista desde a infância, carrega no sangue a tradição do samba.

“É uma alegria imensa seguir na União de Maricá. Eu venho com a escola desde os desfiles na Intendente Magalhães, acompanhei cada passo desse crescimento e tenho muito orgulho de tudo o que construímos juntos. Poder continuar esse trabalho no Grupo Especial e, agora, ao lado de um mestre como o Nilo Sérgio, que é uma grande honra”, destacou Paulinho.

Campeã da Série Ouro, a escola também já confirmou diversos nomes para o próximo Carnaval, como Edson Pereira, que é o novo carnavalesco, enquanto Julinho Nascimento e Rute Alves vão defender o pavilhão.

Zé Paulo e Patrick Carvalho seguem como intérprete e coreógrafo da comissão de frente, respectivamente.