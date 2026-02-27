Unidos de Padre Miguel anuncia Annik Salmon como carnavalesca para o Carnaval 2027 - Divulgação

Unidos de Padre Miguel anuncia Annik Salmon como carnavalesca para o Carnaval 2027 Divulgação

Publicado 27/02/2026 20:35 | Atualizado 27/02/2026 20:37

Rio - A Unidos de Padre Miguel anunciou, nesta sexta-feira (27), Annik Salmon como nova carnavalesca para o Carnaval de 2027. A contratação faz parte da reestruturação artística da escola e marca a estreia da profissional na Vila Vintém, após passagens por agremiações do Grupo Especial e da Série Ouro.

"É uma alegria imensa chegar a uma escola pela qual sempre tive carinho e admiração. Sou apaixonada pela força da comunidade da Vila Vintém e pela seriedade da gestão da Presidente Lara. Venho para somar, para honrar a história das mulheres que sustentam essa comunidade e para construir um carnaval que leve a Unidos de Padre Miguel de volta ao lugar que é seu por direito: o Grupo Especial”, afirmou a carnavalesca.



Com trajetória iniciada em 2003, Annik entrou no carnaval após vencer um concurso promovido pela parceria entre a Escola de Belas Artes da UFRJ e a Liesa. Ao longo de mais de uma década, atuou como assistente de carnavalescos consagrados, entre eles Alexandre Louzada, Alex de Sousa e Paulo Barros, com passagens por escolas como Porto da Pedra, Vila Isabel, Beija-Flor e Unidos da Tijuca.



A estreia como carnavalesca aconteceu em 2015, quando integrou a comissão da Unidos da Tijuca, vice-campeã do Grupo Especial em 2016. Em 2020, assumiu o primeiro trabalho solo na Porto da Pedra. Dois anos depois, conquistou o vice-campeonato da Série Ouro com um enredo em homenagem a Mãe Stella de Oxóssi. Também fez parte da equipe da Mangueira nos Carnavais de 2023 e 2024. Mais recentemente, assinou os desfiles do Arranco do Engenho de Dentro em 2025 e 2026, com enredos voltados à valorização do feminino.



