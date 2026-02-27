Unidos de Padre Miguel anuncia Annik Salmon como carnavalesca para o Carnaval 2027 Divulgação
Com trajetória iniciada em 2003, Annik entrou no carnaval após vencer um concurso promovido pela parceria entre a Escola de Belas Artes da UFRJ e a Liesa. Ao longo de mais de uma década, atuou como assistente de carnavalescos consagrados, entre eles Alexandre Louzada, Alex de Sousa e Paulo Barros, com passagens por escolas como Porto da Pedra, Vila Isabel, Beija-Flor e Unidos da Tijuca.
A estreia como carnavalesca aconteceu em 2015, quando integrou a comissão da Unidos da Tijuca, vice-campeã do Grupo Especial em 2016. Em 2020, assumiu o primeiro trabalho solo na Porto da Pedra. Dois anos depois, conquistou o vice-campeonato da Série Ouro com um enredo em homenagem a Mãe Stella de Oxóssi. Também fez parte da equipe da Mangueira nos Carnavais de 2023 e 2024. Mais recentemente, assinou os desfiles do Arranco do Engenho de Dentro em 2025 e 2026, com enredos voltados à valorização do feminino.
