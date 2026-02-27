Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas é o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da Tijuca Divulgação

Rio - Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas são o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2027. Parceiros há 10 anos, a dupla assume o posto após a saída de Matheus Miranda André e a aposentadoria de Lucinha Nobre, que encerra uma trajetória de quatro décadas como porta-bandeira.
Marcinho já defendeu escolas como União da Ilha do Governador, Tradição, Mocidade Independente de Padre Miguel, Acadêmicos do Sossego, Vila Isabel e Unidos de Padre Miguel, onde atuou nos dois últimos carnavais. “Chego muito feliz, com respeito e vontade de contribuir. É uma honra vestir as cores da Tijuca. O compromisso agora é trabalho, dedicação e amor ao pavilhão”, afirmou o novo mestre-sala.

Com 30 anos de carreira, Cristiane Caldas realiza um antigo desejo ao assumir o pavilhão tijucano. A porta-bandeira iniciou sua trajetória na Vizinha Faladeira e passou por escolas como Paraíso do Tuiuti, Portela, Caprichosos de Pilares, Mocidade Independente de Padre Miguel, Acadêmicos do Sossego, Vila Isabel e Unidos de Padre Miguel. “Esse momento representa a realização de um sonho. Chego emocionada, com respeito e gratidão, para integrar uma escola de grande história e tradição”, declarou Cristiane.

A Unidos da Tijuca informou que os demais nomes da equipe artística e técnica para a temporada 2027 serão anunciados em breve.
 
 