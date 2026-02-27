Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas é o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da Tijuca - Divulgação

Rio - Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas são o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2027. Parceiros há 10 anos, a dupla assume o posto após a saída de Matheus Miranda André e a aposentadoria de Lucinha Nobre, que encerra uma trajetória de quatro décadas como porta-bandeira.