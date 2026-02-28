Renato Lage é o novo carnavalesco do Paraíso do Tuiuti - Divulgação

Renato Lage é o novo carnavalesco do Paraíso do TuiutiDivulgação

Publicado 28/02/2026 09:25

Rio - O Paraíso do Tuiuti definiu o nome que comandará seu projeto para o Carnaval de 2027. A escola da Zona Norte acertou, na noite de sexta-feira (27), a contratação de Renato Lage, um dos artistas mais consagrados da história dos desfiles do Grupo Especial.

O acordo foi fechado após reunião entre o carnavalesco, o presidente da agremiação, Renato Thor, e o diretor executivo Bruno Valle. A apresentação oficial de Lage acontecerá em abril, durante a festa de aniversário da escola.Reconhecido por transformar a linguagem visual do Carnaval a partir da década de 1990, Renato Lage construiu sua reputação com desfiles marcados por cenários monumentais, uso de iluminação e uma estética teatral que influenciou gerações. O trabalho mais emblemático ocorreu na Mocidade Independente de Padre Miguel, onde conquistou três dos seis títulos da escola: 1990, com “Vira virou, a Mocidade chegou”; 1991, com “Chuê Chuá, as águas vão rolar”; e 1996, com “Criador e criatura”. Também venceu o Grupo Especial pelo Acadêmicos do Salgueiro em 2009, com o enredo “Tambor”.A chegada ao Tuiuti ocorre após um período recente de resultados difíceis na Mocidade. Em 2025, a escola terminou na 11ª colocação com o enredo “Rita Lee, a padroeira da liberdade”, o que desencadeou críticas aos jurados e mudanças internas. Antes disso, a agremiação acumulou colocações próximas ao rebaixamento, cenário que motivou a tentativa de resgatar os tempos de glória com o retorno de Lage em 2024.Essa reestreia, no entanto, foi marcada por um momento pessoal delicado. Às vésperas do Carnaval, o artista perdeu a esposa e parceira de barracão, Márcia Lage, vítima de leucemia. O desfile terminou na penúltima posição.No Carnaval de 2026, o Paraíso do Tuiuti levou para a Marquês de Sapucaí o enredo “Lonã Ifá Lukumí”, que abordou a tradição religiosa afro-cubana Ifá Lucumí, com desenvolvimento e assinatura do carnavalesco Jack Vasconcelos. Após o resultado obtido neste ano, a escola optou por uma mudança de rumo e aposta agora na experiência de Renato Lage para conduzir o projeto artístico do desfile de 2027.