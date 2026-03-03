Unidos de Padre Miguel anuncia Yuri Souza e Isabella Moura como primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira - Diogo Tim / Divulgação

Unidos de Padre Miguel anuncia Yuri Souza e Isabella Moura como primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeiraDiogo Tim / Divulgação

Publicado 03/03/2026 12:56

Rio - A Unidos de Padre Miguel definiu seu novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira para o Carnaval de 2027. A escola da Vila Vintém confirmou a chegada de Yuri Souza e Isabella Moura para defender o pavilhão vermelho e branco na Marquês de Sapucaí.

Com trajetória consolidada no Carnaval carioca, Yuri Souza começou como passista do Império Serrano, em 2012. Depois, aprofundou a formação como mestre-sala no tradicional Projeto Manoel Dionísio. Ao longo da carreira, integrou segmentos em agremiações como Beija-Flor de Nilópolis e Portela. Também assumiu o posto de primeiro mestre-sala da Unidos da Ponte e, no Carnaval de 2026, ocupou a função de segundo mestre-sala da Imperatriz Leopoldinense.

Ao seu lado estará Isabella Moura, que soma quase 20 anos dedicados ao samba. Revelada no projeto Madureira Toca, Canta e Dança, a porta-bandeira ganhou projeção na Mocidade Independente de Padre Miguel e, nos últimos Carnavais, figurou entre os principais nomes da Série Ouro. Em 2026, defendeu como primeira porta-bandeira a Acadêmicos de Vigário Geral.