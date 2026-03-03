Unidos de Padre Miguel anuncia Yuri Souza e Isabella Moura como primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeiraDiogo Tim / Divulgação
Unidos de Padre Miguel anuncia novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
Yuri Souza e Isabella Moura vão defender a vermelho e branco no Carnaval de 2027
Após renovar contrato, Ciça diz que pretende se aposentar na Viradouro, mas evita falar em data
Viradouro anuncia saída do diretor-geral de Harmonia
'Você já faz parte da nossa história', exaltou diretoria
Liesa divulga data de venda do passaporte da Sapucaí para 2027
Modalidade dá direito a ingressos para os três dias de desfiles do Grupo Especial
Renato Lage é anunciado como novo carnavalesco do Paraíso do Tuiuti
Artista assume o projeto da escola para o Carnaval 2027 após passagem recente pela Mocidade Independente
