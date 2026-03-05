Oficinas artísticas e técnicas são oferecidas no Instituto Celeiro de Bamba, na quadra da Vila - Divulgação

Publicado 05/03/2026 09:15

Rio – A Unidos de Vila Isabel anunciou, nesta quarta-feira (4), a abertura de 400 novas vagas para as oficinas gratuitas realizadas no Instituto Celeiro de Bamba. No total, oito cursos estão sendo oferecidos, entre eles os de corte e costura, fibra de vidro, marcenaria, escultura, adereço, armador de ferragem, de percussão e de cavaquinho.







A iniciativa busca promover uma formação em áreas técnicas e artísticas essenciais para a construção dos desfiles e para quem deseja se aperfeiçoar no universo do Carnaval. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do instituto, que fica localizado na Boulevard 28 de Setembro, 382, quadra da Vila, em Vila Isabel, Zona Norte.

“Mais do que um projeto de formação, o Instituto Celeiro de Bamba se consolida como ferramenta de transformação social, investindo na formação de novos talentos e na profissionalização do setor carnavalesco”, destaca a coordenadora do projeto, Giuliana Leopoldina.