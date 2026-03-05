Rio – A Unidos de Vila Isabel anunciou, nesta quarta-feira (4), a abertura de 400 novas vagas para as oficinas gratuitas realizadas no Instituto Celeiro de Bamba. No total, oito cursos estão sendo oferecidos, entre eles os de corte e costura, fibra de vidro, marcenaria, escultura, adereço, armador de ferragem, de percussão e de cavaquinho.
Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do instituto, que fica localizado na Boulevard 28 de Setembro, 382, quadra da Vila, em Vila Isabel, Zona Norte.
A iniciativa busca promover uma formação em áreas técnicas e artísticas essenciais para a construção dos desfiles e para quem deseja se aperfeiçoar no universo do Carnaval.
“Mais do que um projeto de formação, o Instituto Celeiro de Bamba se consolida como ferramenta de transformação social, investindo na formação de novos talentos e na profissionalização do setor carnavalesco”, destaca a coordenadora do projeto, Giuliana Leopoldina.
