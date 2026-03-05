Sérgio Lobato e Patrícia Salgado são os novos coreógrafos da comissão de frente da Portela - Reprodução / Portela

Publicado 05/03/2026 13:56 | Atualizado 05/03/2026 14:01

Rio - A Portela anunciou, nesta quinta-feira (5), que Sérgio Lobato e Patrícia Salgado são os novos coreógrafos da comissão de frente. Eles entram no lugar de Claudia Mota e Edifranc Alves , que deixaram o cargo após a escola ficar na 10ª colocação.

“Estamos muito felizes com a chegada de vocês. Que venha um grande trabalho e vamos com tudo para gabaritar o quesito em 2027!”, celebrou a diretoria, nas redes sociais.

Coreógrafo renomado, Sérgio já dirigiu a Escola do Bolshoi no Brasil e o balé do Theatro Municipal. Ele já passou pela Portela em 2018, ao lado da carnavalesca Rosa Magalhães. O profissional também já trabalhou com o atual carnavalesco da agremiação, Paulo Barros , na Unidos da Tijuca e na Viradouro.

Bailarina clássica de carreira internacional, Patrícia integrou por 11 anos o balé de Stuttgart, na Alemanha, e também foi bailarina do Municipal do Rio. Ela e Sérgio são parceiros desde 2019.

Após enfrentar diversos problemas no desfile com o enredo “O Mistério do Príncipe do Bará – a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande”, a Portela tem feito uma reformulação interna para 2027.