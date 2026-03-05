Sérgio Lobato e Patrícia Salgado são os novos coreógrafos da comissão de frente da PortelaReprodução / Portela
Portela anuncia novos coreógrafos da comissão de frente
Sérgio Lobato e Patrícia Salgado entram no lugar de Claudia Mota e Edifranc Alves para o Carnaval 2027
