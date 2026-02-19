A diretoria da Portela deu, nesta quinta-feira (19), mais um passo rumo à reconstrução do seu time rumo a 2027, após amargar o 10º lugar na apuração. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a agremiação informo que decidiu dissolver a comissão de Carnaval, desligando Jr. Schall, Higor Machado e Claudinho Portela.
Confira a nota oficial sobre a comissão de Carnaval na íntegra:
"A Portela informa que Jr. Schall, Higor Machado e Claudinho Portela não fazem mais parte da nossa Comissão de Carnaval. Agradecemos imensamente pelos serviços prestados à nossa escola, pela dedicação, profissionalismo e pelo amor demonstrado ao pavilhão azul e branco ao longo de suas trajetórias com a gente. Desejamos sucesso nos próximos caminhos, certos de que novos ciclos se iniciam e que o respeito à história construída permanece. Seguimos firmes, trabalhando com muita responsabilidade, transparência e compromisso com a nossa comunidade."
