Com carnaval recém-encerrado, Paraíso do Tuiuti anuncia homenagem a Tia Ciata para 2027Divulgação / Paraíso do Tuiuti
Paraíso do Tuiuti anuncia enredo sobre Tia Ciata para o carnaval de 2027
Escola de São Cristóvão levará à Sapucaí a história de uma das grandes matriarcas do samba
Paraíso do Tuiuti anuncia enredo sobre Tia Ciata para o carnaval de 2027
Escola de São Cristóvão levará à Sapucaí a história de uma das grandes matriarcas do samba
Viradouro confirma estreia de mestre-sala e porta-bandeira em desfile no Centro de Niterói
Vermelha e Branco também confirmou as presenças de Juliana Paes e Ciça no reencontro especial com a comunidade, no sábado
Portela anuncia novos coreógrafos da comissão de frente
Sérgio Lobato e Patrícia Salgado entram no lugar de Claudia Mota e Edifranc Alves para o Carnaval 2027
Unidos de Padre Miguel anuncia novo segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira
Jefferson Pereira e Stefanny Silva vão defender o Boi Vermelho da Vila Vintém no Carnaval de 2027
Gratuito! Unidos de Vila Isabel oferece 400 vagas para oficinas artísticas
Cursos de corte e costura, marcenaria, escultura, adereços, entre outros, são realizados no Instituto Celeiro de Bamba, que fica na quadra da escola
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.