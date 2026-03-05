Com carnaval recém-encerrado, Paraíso do Tuiuti anuncia homenagem a Tia Ciata para 2027 - Divulgação / Paraíso do Tuiuti

Publicado 05/03/2026 21:38

O carnaval mal terminou e o Paraíso do Tuiuti já começou a planejar o próximo desfile. A escola de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, anunciou que vai homenagear Tia Ciata no carnaval de 2027 com o enredo “Ciata: a mãe preta do samba”.

A proposta da agremiação é destacar a importância da personagem na formação e na difusão do samba no Rio de Janeiro. Considerada uma das grandes referências do gênero, Tia Ciata ficou conhecida por abrir as portas de sua casa para encontros musicais que ajudaram a consolidar o samba na cidade.

Essas reuniões aconteciam em sua residência na região da Praça Onze, no Centro do Rio, espaço que se tornou um ponto de encontro para músicos e sambistas e teve papel fundamental na história do ritmo.

O desenvolvimento do enredo ficará sob responsabilidade do carnavalesco Renato Lage, que passa a integrar o time da escola e fará seu primeiro desfile pela Tuiuti. O trabalho contará ainda com a colaboração dos historiadores Luiz Antônio Simas e Cláudio Russo.

No carnaval de 2026, a escola terminou a disputa na 9ª colocação. Neste ano, a escola levou para a Marquês de Sapucaí o enredo “Lonã Ifá Lukumí”, que abordou as raízes históricas, religiosas e filosóficas da tradição de Ifá, desde a África Ocidental, passando pelo Caribe, até chegar ao Brasil.