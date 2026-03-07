Maryanne Hipólito deixa cargo de rainha de bateria da Em Cima da Hora - Carlos Elias/Agência O Dia

Maryanne Hipólito deixa cargo de rainha de bateria da Em Cima da HoraCarlos Elias/Agência O Dia

Publicado 07/03/2026 10:31

Rio - A Em Cima da Hora anunciou, nesta sexta-feira (6), que Maryanne Hipólito não é mais a rainha de bateria da agremiação. Em um comunicado publicado no Instagram, a escola de samba, que ocupou a quinta colocação da Série Ouro no Carnaval deste ano com o enredo "Salve Todas as Marias – Laroyê, Pombagiras!", agradeceu a influenciadora digital e dentista e mencionou a dedicação dela no cargo.

"Rainha Maryanne Hipólito, há encontros que o Carnaval nos presenteia e que ultrapassam o brilho da avenida, tornando-se memória, afeto e história. Hoje, com o coração cheio de gratidão e emoção, a GRES Em Cima da Hora vem agradecer por tudo o que você representou em sua passagem pelo Carnaval de 2026. Sua presença foi muito além da coroa e do posto. Em cada ensaio, em cada sorriso, em cada passo firme de samba, você demonstrou amor verdadeiro pela nossa escola", inicia a nota.

"Sua dedicação, sua energia e o carinho com todos transformaram a nossa bateria e contagiaram toda a comunidade, fazendo da Sintonia de Cavalcanti um espetáculo inesquecível. Você reinou com elegância, força e representatividade, honrando a tradição da nossa escola e deixando marcas profundas em cada componente que teve o privilégio de dividir esse momento com você. Mais do que uma rainha, você foi parceira, inspiração e parte viva da nossa família. Sabemos que o encerramento de um ciclo sempre traz saudade, mas também carrega a beleza das histórias bem vividas. E a sua história conosco será sempre lembrada com orgulho, respeito e muito amor", continua.

Por fim, a agremiação declarou: "Isto não é um adeus. É apenas um até logo, porque quem samba com verdade jamais se despede da escola permanece para sempre em nossa memória e em nossos corações. Receba nosso carinho, nossa admiração e nossa eterna gratidão".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por GRES Em Cima da Hora (@gresech)

