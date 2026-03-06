Porto da Pedra anuncia Alex Carvalho e Caio Cidrini como carnavalescos para 2027 - Divulgação

Publicado 06/03/2026 12:22

Rio - A Unidos do Porto da Pedra definiu quem estará à frente do projeto artístico da escola para o Carnaval de 2027. O Tigre de São Gonçalo anunciou a chegada dos carnavalescos Alex Carvalho e Caio Cidrini, dupla vencedora da categoria Fernando Pamplona do prêmio Estandarte de Ouro.

Alex Carvalho, de 26 anos, atua como cenógrafo e artista plástico. Ao longo da carreira, participou de exposições e de diferentes espetáculos ligados às artes visuais. Já Caio Cidrini, de 32 anos, é publicitário formado pela PUC-Rio e cursa mestrado em História da Arte pela UERJ.

"A gente ficou muito feliz, porque ter a oportunidade de colaborar com o carnaval de uma escola como a Porto da Pedra é a certeza de um trabalho aguerrido, com uma comunidade de presença e do suporte necessário para darmos esse passo na nossa carreira. Nós chegamos aqui com uma linguagem artística cada vez mais desenvolvida, mais experimentados na Sapucaí e convictos que a escola vai se orgulhar do que estamos preparando para 2027", destacou a dupla.