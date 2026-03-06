Porto da Pedra anuncia Alex Carvalho e Caio Cidrini como carnavalescos para 2027 Divulgação
Porto da Pedra confirma Alex Carvalho e Caio Cidrini como novos carnavalescos
Dupla será responsável pelo desfile de 2027 da agremiação
