Nova comissão de Harmonia da Portela - Divulgação

Nova comissão de Harmonia da PortelaDivulgação

Publicado 12/03/2026 15:26 | Atualizado 12/03/2026 15:35

A Portela, que ficou em décimo lugar no desfile do Grupo Especial, montou uma comissão para comandar o quesito Harmonia em 2027. O grupo será liderado por Dudu Falcão e contará com Marcelo Jacob, Almir de Souza e Vitor Leite.

Jacob, cria da Portela e filho do lendário mestre Bombeiro, retorna após 13 anos, tendo sido diretor-geral de Harmonia entre 2006 e 2013.

Almir, que chegou à escola como desfilante, integrou o time de diretores entre 2012 e 2015. Após passagem por outras agremiações, retornou em 2021.

Já Vitor, que está na Portela desde 2017, atua na Harmonia desde 2018. "Desejamos muito sucesso nessa caminhada. Que venham os ensaios, a emoção e, juntos, possamos voltar a gabaritar esse quesito", publicou a diretoria nas redes sociais.