Renato Esteves é renovado como carnavalesco do Império Serrano em 2027 - Divulgação

Renato Esteves é renovado como carnavalesco do Império Serrano em 2027Divulgação

Publicado 13/03/2026 12:40

Rio – A escola da Série Ouro Império Serrano anunciou nesta sexta-feira (13) a renovação com o carnavalesco Renato Esteves por mais um ano. A decisão, que foi divulgada pelas redes sociais, faz parte do planejamento que mira o retorno da agremiação ao Grupo Especial em 2027, quando ela completará 80 anos.



Após desenvolver os dois últimos desfiles da agremiação, Renato ganhou o vice-campeonato no carnaval deste ano, com o enredo “Ponciá Evaristo Flor do Mulungu”, que homenageou a escritora mineira Conceição Evaristo.





Ele também esteve à frente do enredo de 2025 “O que espanta a miséria é festa”, mas devido a um incêndio ocorrido duas semanas antes da apresentação , o Império Serrano não foi avaliado. Além dela, as escolas Unidos de Bangu e Unidos da Ponte também desfilaram como hors-concurs.

“Foi muito especial poder ver o projeto ganhar vida na Sapucaí e sentir a resposta da comunidade e do público. O Império Serrano tem uma história gigantesca e uma comunidade apaixonada. O vice-campeonato mostra que estamos no caminho certo e renovar para seguir nesse projeto me deixa ainda mais motivado para buscar esse retorno ao Grupo Especial”, comenta o carnavalesco.



Esteves chegou ao Reizinho de Madureira após o trabalho realizado na Unidos da Ponte, em 2024. Ao longo da carreira, ele atuou como assistente de diversos carnavalescos consagrados e se desenvolveu como desenhista e projetista.