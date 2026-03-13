Renascença Clube fica na Rua Barão de São Francisco, 54, no Andaraí - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Renascença Clube fica na Rua Barão de São Francisco, 54, no AndaraíPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 13/03/2026 11:29 | Atualizado 13/03/2026 15:06





A programação começa com um encontro com o historiador e escritor Luiz Antonio Simas, que apresenta "O samba como invenção de mundo". A proposta é olhar para o samba não apenas como trilha sonora da Avenida, mas como força criadora de cultura, identidade e modos de existir.



Depois da reflexão, é a vez da roda de samba-enredo, que vai reunir os intérpretes Talarico, Wantuir de Oliveira e Serginho do Porto, em uma celebração de clássicos do gênero.



O evento gratuito convida o público a colaborar com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Para participar, é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela plataforma Rio - Ainda em clima de Carnaval, o tradicional Renascença Clube, no Andaraí, Zona Norte do Rio, vai promover um evento gratuito neste sábado (14), a partir das 16h, com palestra e apresentação musical.A programação começa com um encontro com o historiador e escritor Luiz Antonio Simas, que apresenta "O samba como invenção de mundo". A proposta é olhar para o samba não apenas como trilha sonora da Avenida, mas como força criadora de cultura, identidade e modos de existir.Depois da reflexão, é a vez da roda de samba-enredo, que vai reunir os intérpretes Talarico, Wantuir de Oliveira e Serginho do Porto, em uma celebração de clássicos do gênero.O evento gratuito convida o público a colaborar com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Para participar, é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela plataforma Sympla