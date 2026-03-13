Renascença Clube fica na Rua Barão de São Francisco, 54, no AndaraíPedro Teixeira / Arquivo O Dia
A programação começa com um encontro com o historiador e escritor Luiz Antonio Simas, que apresenta "O samba como invenção de mundo". A proposta é olhar para o samba não apenas como trilha sonora da Avenida, mas como força criadora de cultura, identidade e modos de existir.
Depois da reflexão, é a vez da roda de samba-enredo, que vai reunir os intérpretes Talarico, Wantuir de Oliveira e Serginho do Porto, em uma celebração de clássicos do gênero.
O evento gratuito convida o público a colaborar com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Para participar, é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela plataforma Sympla.
Local: Renascença Clube
Data: 14 de março de 2026 (sábado)
Horário: a partir das 16h
Entrada gratuita: colaboração de 1 kg de alimento não perecível
Retirada de ingressos: Sympla
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