Michel Teló, Pitty de Menezes, Jéssica Martin, Wander Pires, Léo Santana e João Gomes - Divulgação

Michel Teló, Pitty de Menezes, Jéssica Martin, Wander Pires, Léo Santana e João GomesDivulgação

Publicado 15/03/2026 15:04

Rio - O "Show das Campeãs", marcado pelo encontro inédito entre os intérpretes do Rio Carnaval, realizado na abertura do Desfile das Campeãs, já está disponível nas plataformas digitais. Com produção musical de Pretinho da Serrinha, o projeto teve participação de Wander Pires, Pitty de Menezes e Jéssica Martin, e os cantores João Gomes, Michel Teló e Léo Santana.

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Os encontros dos intérpretes oficiais da Viradouro, da Imperatriz Leopoldinense e da Beija-Flor, respectivamente, com artistas de outros gêneros, ampliam o diálogo do Carnaval com outros ritmos musicais, sem perder a essência da Avenida.

O projeto reúne cinco faixas: "Sorriso Aberto / Samba de Arerê", "Meu Nome É Favela", "O Show Tem Que Continuar", "Não Sou Mais Disso" e "Do Fundo do Nosso Quintal / Clareou". Os duetos trazem homenagens especiais a artistas, como Arlindo Cruz.