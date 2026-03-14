União de Maricá, campeã da Série Ouro, anunciou equipe de criação artística para estreia no Grupo Especial - Divulgação

União de Maricá, campeã da Série Ouro, anunciou equipe de criação artística para estreia no Grupo EspecialDivulgação

Publicado 14/03/2026 07:37

Rio - A União de Maricá anunciou nesta sexta-feira (13) a equipe que estará ao lado do carnavalesco Edson Pereira no Carnaval 2027, quando irá estrear no Grupo Especial. A equipe será formada por Caio Cidrini, Alex Carvalho, Ney Júnior e João Torres.

Entre os integrantes estão Alex Carvalho e Caio Cidrini, dupla que vem se destacando nos últimos anos. Na semana passada, os dois foram anunciados como carnavalescos da Porto da Pedra. A dupla ganhou projeção ao comandar o carnaval da Acadêmicos de Vigário Geral nas temporadas de 2025 e 2026, na Série Ouro.

Os profissionais também integraram a equipe de criação da Unidos de Padre Miguel e da Grande Rio, ampliando a atuação em projetos do Grupo Especial.

Outro integrante da equipe é Ney Júnior, profissional que acumula trajetória em diversas agremiações do carnaval carioca. Ao longo dos últimos anos, ele atuou em escolas como Unidos de Bangu, Unidos de Lucas, Império da Tijuca, Renascer de Jacarepaguá e União de Jacarepaguá.

João Torres, por sua vez, possui 18 anos de experiência no Carnaval, tendo passagens por Unidos da Tijuca, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro.