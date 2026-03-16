Rio - Conhecida por interpretar Dona Sebastiana em "O Agente Secreto", Tânia Maria mandou um recado para Wagner Moura, protagonista do filme, depois do artista ser superado por Michael B. Jordan, astro de "Pecadores, na categoria "Melhor Ator" na cerimônia do Oscar, neste domingo (16). 
"Wagner, meu filho, não se avexe com isso não. Você já não ganhou meu coração? Melhor do que esse prêmio não existe não", afirmou a atriz no vídeo publicado no Instagram. Com bom-humor, Tânia ainda disse: "Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano". 

A postagem viralizou, e os internautas concordaram com a artista. "Para nós, o Wagner Moura é campeão", disse um usuário da rede social. "Wagner é nosso campeão! Que se dane o Oscar, com todo o respeito", disparou outro. "O nosso tbm dona Tânia! O Brasil mostrando sua cultura gigante para o mundo!!! Viva o Brasil! Viva o cinema brasileiro! Viva a cultura de nosso país", comentou uma terceira pessoa. 
Na premiação, "O Agente Secreto" concorreu a Melhor Filme, mas a estatueta ficou com "UmaBatalha Após a Outra". O filme também disputou Melhor Elenco - categoria estreante em 2026, entretanto, foi superado por "Uma Batalha Após a Outra". Em Melhor Filme Internacional, o Brasil perdeu para "Valor Sentimental", representante da Noruega.