Rio - Sabrina Sato e Nicolas Prattes aproveitaram passeio de jet ski juntinhos, neste sábado (15), na Fazenda Nossa Terra, propriedade da família, no interior de São Paulo. Através das redes sociais, a apresentadora compartilhou registros em clima de romance com o marido.
Nicolas Prattes e Sabrina Sato aproveitam clima de romance - Reprodução de vídeo / Instagram
Nicolas Prattes canta música para Sabrina Sato - Reprodução de vídeo / Instagram
O intérprete de Mirinho na nova novela da TV Globo, "A Nobreza do Amor", pilotou a embarcação com a amada na garupa. A paisagem foi composta por cenário paradisíaco. O folhetim, protagonizado por Duda Santos e Ronald Sotto, estreia nesta segunda-feira (16).
O momento a dois teve direito até a 'serenata', quando Nicolas cantou a canção "Que Sorte A Nossa", sucesso da dupla sertaneja Matheus & Kauan. O casal tornou o relacionamento público no início de 2024. Em janeiro do ano seguinte, subiram ao altar numa cerimônia discreta, também no interior de São Paulo.