Virginia Fonseca relata crise de enxaqueca após atraso em tratamento - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca relata crise de enxaqueca após atraso em tratamentoReprodução Instagram

Publicado 16/03/2026 15:37

Virginia Fonseca, de 26 anos, contou nas redes sociais que voltou a enfrentar crises de enxaqueca após atrasar o tratamento que costuma fazer para controlar a condição. A influenciadora explicou que, devido à agenda corrida antes do Carnaval, não conseguiu realizar a aplicação de botox e o bloqueio utilizados para prevenir as dores.

Em vídeos publicados para os seguidores, Virginia disse que já começou a sentir os sintomas. “Eu precisava ter feito o botox para enxaqueca e o bloqueio antes do Carnaval, mas acabei não conseguindo. Meu tratamento atrasou e a dor de cabeça voltou”, relatou.

Ela também comentou que percebeu um dos olhos “mais baixinho”, algo que costuma acontecer quando as crises aparecem. Para tentar aliviar o desconforto, a influenciadora contou que tomou um medicamento e decidiu descansar. “Vou tirar um cochilo para ver se melhora, porque está difícil”, disse.

Virginia convive com o problema há anos. Em 2023, ela teve uma crise de enxaqueca com aura e precisou procurar atendimento médico. Na época, iniciou acompanhamento com diferentes profissionais da área da saúde para controlar as dores, que eram frequentes.

A empresária retornou ao Brasil nesta segunda-feira (16). Ela desembarcou em Goiânia, cidade onde mora com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, depois de passar alguns dias em Madri, na Espanha, ao lado do namorado, o jogador Vini Jr.