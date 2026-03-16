João Gomes, Ary Mirelle e os dois filhos - Reprodução / Instagram

João Gomes, Ary Mirelle e os dois filhosReprodução / Instagram

Publicado 16/03/2026 19:55

Rio - Ary Mirelle decidiu se pronunciar após boatos envolvendo uma suposta nova gravidez com o cantor João Gomes. Neste domingo (15), ela usou as redes sociais para negar a informação e criticou a disseminação de conteúdos falsos com uso de inteligência artificial.

A repercussão começou depois que uma página no Instagram publicou uma imagem da família segurando um teste de gravidez. Segundo Ary, o conteúdo não é verdadeiro e foi criado digitalmente para gerar engajamento.

“Minha gente, deixa eu conversar um assunto com vocês. Tem um perfil que, por incrível que pareça, tudo o que posta dá engajamento. É um perfil que usa o nome do meu esposo e todo mundo começou a me mandar coisas, mas para mim aparece como indisponível porque esse perfil me bloqueou. E ele se diz fã”, afirmou.

A influenciadora acusou o responsável pela página de espalhar informações falsas para lucrar com acessos. “Ele posta joguinho e precisa que as pessoas acessem o link para ganhar dinheiro, usando a nossa imagem, a minha imagem, a imagem do meu marido, dos meus filhos, o nosso nome. E eu vou expor aqui”, disse.

Mãe de Jorge e Joaquim, Ary afirmou que o perfil também utiliza imagens das crianças sem autorização. “Para mim, isso não é fã, não tem nem como ser. E ainda vem inventar mentira por engajamento, porque posta joguinho e quer ganhar dinheiro, só isso mesmo. Mete meus filhos nisso, coloca foto dos meus filhos, foto minha com meus filhos e com o João, e ainda posta uma imagem da gente mostrando um ultrassom como se eu estivesse grávida. Gente, é muito absurdo”, declarou.

Indignada, ela também falou sobre possíveis medidas contra o responsável pelas publicações. “Eu acho que essa pessoa não tem noção do que está fazendo, do quão grave é isso. Não tem lógica. Parece que não tem medo de ser processado, não tem medo de nada. Eu vou expor o nome aqui mesmo. Pode mudar o nome depois, que eu descubro também. Pode me bloquear o que for, que eu vou descobrir. E pode até desativar o perfil agora para voltar depois, porque tem muito seguidor”, pontuou.

Ary reforçou que qualquer anúncio sobre uma nova gestação será feito por ela mesma. “E, minha gente, se um dia eu engravidar, como aconteceu nas outras gestações, vocês vão ver primeiro aqui no meu perfil. Não vai ser fã-clube que vai anunciar isso antes, nunca. Quando eu tiver meu terceiro filho, que não é agora, neste momento, vocês vão saber pela minha boca, comigo falando, talvez em um vídeo, como fiz quando anunciei Jorge e Joaquim”.

A influenciadora ainda comentou que chegou a receber mensagens de amigos e familiares após a repercussão. “Muita gente, amigos e familiares, está me mandando mensagens perguntando: ‘Você está grávida?’ Não estou grávida, amiga. Estou aqui na TPM, triste e irritada porque minha menstruação vai descer justamente quando eu for viajar esta semana”, contou.

Por fim, Ary fez um alerta sobre páginas que utilizam nomes de artistas para enganar seguidores. “Se desativa o perfil ou tira o nome da gente, depois coloca o nome de outro artista, porque já tem muitos seguidores. É sempre assim. Desativa e volta com o nome de outra pessoa para fazer a mesma coisa. Agora está usando o nome do meu esposo, minhas fotos e as dos meus filhos para mentir, dizendo que eu estou grávida, só para postar joguinho e ganhar dinheiro. Sempre desse jeito”.

“Para mim, isso é uma loucura. E não estou grávida. Não acreditem no que vocês veem se não sair da minha boca. Essa pessoa está usando foto feita com IA, é coisa de gente maluca”, concluiu.