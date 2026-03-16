Ivete Sangalo e o empresário Tiago Maia (de boné azul)Reprodução
Ivete Sangalo surge acompanhada de empresário durante viagem aos EUA
Cantora está em Boston com os filhos e também na companhia do produtor Tiago Maia, ligado a projetos recentes da artista
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