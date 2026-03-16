Ivete Sangalo e o empresário Tiago Maia (de boné azul) - Reprodução

Ivete Sangalo e o empresário Tiago Maia (de boné azul)Reprodução

Publicado 16/03/2026 18:50 | Atualizado 16/03/2026 18:50

Ivete Sangalo desembarcou em Boston, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, em viagem com os filhos. Durante a estadia no país, a cantora também está acompanhada do empresário Tiago Maia, segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias.

Natural de Florianópolis, Maia é dono da produtora de shows Super Sounds e está à frente do projeto musical “Clareou”, ligado à carreira da artista. Nos bastidores, a proximidade entre os dois já vinha sendo notada nas últimas semanas.

O empresário esteve presente em compromissos recentes de Ivete, incluindo apresentações durante o Carnaval, quando acompanhou a cantora em trios elétricos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A viagem aos Estados Unidos também teria relação com questões de saúde. Ivete teria aproveitado a ida ao país para buscar novas avaliações médicas sobre uma placa de titânio implantada entre a testa e o maxilar após uma queda sofrida no passado.

Tiago Maia está recém-separado de um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos. Ele também é amigo de Bento Sangalo, sobrinho da cantora que mora em Boston e estuda na Northeastern University.