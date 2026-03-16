Amigo de Zé Felipe critica convocação da Seleção e defende Neymar nas redes - Reprodução

Amigo de Zé Felipe critica convocação da Seleção e defende Neymar nas redesReprodução

Publicado 16/03/2026 17:59

João Victor Cocá, amigo de infância do cantor Zé Felipe, usou as redes sociais para comentar a convocação da Seleção Brasileira feita pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra França, em 26 de março, e Croácia, no dia 31. Entre os nomes chamados está o atacante Vini Jr., atual namorado da influenciadora Virginia Fonseca, ex-mulher do sertanejo.

Ao reagir à lista de convocados, João demonstrou surpresa com a ausência de Neymar e saiu em defesa do jogador. Em publicações nas redes, ele questionou a decisão do treinador.

“Fiquei pensando no que passa na cabeça desse técnico da Seleção. Posso até não entender nada de futebol, mas o Neymar, mesmo sem estar 100%, é melhor do que qualquer um que está ali”, escreveu.

Ele também afirmou que o atacante poderia ter sido convocado ao menos para integrar o grupo. “Leva o cara nem que seja para jogar um minuto. Para a gente, ele ainda é a esperança”, completou.

Nos stories, João Victor compartilhou a lista oficial divulgada pela comissão técnica e voltou a criticar as escolhas. “Se chegar com isso aí, não passamos nem da primeira fase. O futebol acabou”, afirmou.

João é ex-namorado de Duda Freire, amiga de Virginia Fonseca. Atualmente, ela se relaciona com o empresário Felipe Silveira, que é amigo do jogador Vini Jr.