Novo visual de Maria Beltrão chama atenção durante transmissão do Oscar na Globo - Reprodução Instagram

Novo visual de Maria Beltrão chama atenção durante transmissão do Oscar na GloboReprodução Instagram

Publicado 16/03/2026 16:32

Maria Beltrão chamou a atenção do público durante a transmissão do Oscar 2026, exibida pela TV Globo no domingo (15). À frente da cobertura da premiação, a apresentadora surgiu com um novo visual e acabou se tornando um dos assuntos comentados nas redes sociais ao longo da noite.



Com os cabelos mais claros, a âncora do programa É de Casa despertou a curiosidade de quem acompanhava a cerimônia e recebeu diversos elogios de internautas. O novo look faz parte de uma campanha publicitária de uma marca de coloração.



No Instagram e em outras plataformas, muitos espectadores destacaram a elegância da jornalista. “Cada dia mais diva e mais bonita. A Beltrão está super jovial, arrasou!”, escreveu um seguidor.



Outros comentários também elogiaram a mudança. “Que chique e elegante. Maria Beltrão está belíssima com esse cabelo loiro”, disse um internauta. “A apresentadora mais bonita do Oscar. Arrasou com esse cabelo mais claro”, comentou outro. Assista: