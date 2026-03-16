Novo visual de Maria Beltrão chama atenção durante transmissão do Oscar na GloboReprodução Instagram
Com os cabelos mais claros, a âncora do programa É de Casa despertou a curiosidade de quem acompanhava a cerimônia e recebeu diversos elogios de internautas. O novo look faz parte de uma campanha publicitária de uma marca de coloração.
No Instagram e em outras plataformas, muitos espectadores destacaram a elegância da jornalista. “Cada dia mais diva e mais bonita. A Beltrão está super jovial, arrasou!”, escreveu um seguidor.
Outros comentários também elogiaram a mudança. “Que chique e elegante. Maria Beltrão está belíssima com esse cabelo loiro”, disse um internauta. “A apresentadora mais bonita do Oscar. Arrasou com esse cabelo mais claro”, comentou outro. Assista:
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