Ary Fontoura se revolta com atitude de Milena com Jonas no 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Ary Fontoura se revolta com atitude de Milena com Jonas no 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 16/03/2026 12:41 | Atualizado 16/03/2026 12:42

Rio - A repercussão de um momento inusitado no "Big Brother Brasil 26" ganhou contornos fora da casa. O ator Ary Fontoura, de 93 anos, comentou nas redes sociais a atitude da participante Milena com Jonas Sulzbach e classificou a cena como desrespeitosa.

O episódio aconteceu no domingo (15), quando Jonas conversava com Samira no sofá. Durante a conversa, Milena passou pelo local e soltou um "pum" próximo ao rosto do colega. O brother reagiu na hora, levantou e demonstrou incômodo. "Isso já é falta de respeito", disse ele, visivelmente irritado.

A cena rapidamente se espalhou nas redes sociais e dividiu opiniões. Entre os comentários, Ary Fontoura criticou o comportamento da sister. “Nossa, que situação. Uma baita falta de respeito. Como as pessoas acham graça nisso? Esse rapaz é muito paciente”, escreveu o ator em uma página do Instagram.

Em outra interação com seguidores, Ary reforçou o posicionamento e questionou a repercussão do caso. “Não tem como achar isso engraçado. Difícil, os valores estão invertidos mesmo. Dão fama e depois cancelam”, afirmou.