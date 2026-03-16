Ator e produtor brasileiro Wagner Moura no Oscar - AFP

Ator e produtor brasileiro Wagner Moura no OscarAFP

Publicado 16/03/2026 08:12

Rio - Protagonista do filme "O Agente Secreto", Wagner Moura não conquistou a estatueta de "Melhor Ator" na cerimônia do Oscar, em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (15), mas definiu sua experiência na premiação internacional como "muito boa'.



"Foi realmente ótimo. Foi o meu primeiro Oscar, então foi uma experiência muito, muito boa", destacou o artista em entrevista à "Variety". O ator baiano, ainda, comentou que se sentia aliviado depois de uma longa campanha do filme antes do Oscar. "Sim, totalmente. Sabe, eu senti que tínhamos escalado uma montanha enorme, e hoje estávamos no topo dela", completou.

Em Melhor Filme Internacional, o Brasil perdeu para "Valor Sentimental", representante da Noruega. O país também não levou o prêmio de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso, que concorreu com "Sonhos de Trem".



