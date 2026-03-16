Luciana Gimenez, a mãe Vera e o irmão Marco AntonioReprodução / Instagram
Irmão de Luciana Gimenez se envolve em confusão com a mãe e caso vai parar na polícia
Marco Antonio supostamente brigou com Vera Gimenez
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