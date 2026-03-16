Luciana Gimenez, a mãe Vera e o irmão Marco Antonio - Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez, a mãe Vera e o irmão Marco AntonioReprodução / Instagram

Publicado 16/03/2026 18:42 | Atualizado 16/03/2026 18:46

Rio - Uma briga familiar envolvendo Marco Antonio Gimenez, de 44 anos, e a atriz Vera Gimenez, de 77, terminou com a presença da polícia no último fim de semana, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Vizinhos do prédio onde mãe e filho moram relataram gritos e acionaram as autoridades após o desentendimento dentro do apartamento.

Segundo informações da Quem, Marco Antonio teria chegado de uma festa, realizada entre a noite de sexta-feira (13) e a madrugada de sábado (14), quando iniciou a discussão com a mãe. O barulho chamou a atenção de moradores do edifício, que decidiram chamar a polícia.

A apresentadora Luciana Gimenez, irmã de Marco, acionou o advogado Sylvio Guerra para intermediar a situação. Em nota, o profissional destacou que nem toda ida à delegacia resulta em desdobramentos judiciais. “A presença na delegacia de polícia nem sempre resulta em processo judicial. Muitas vezes, o melhor caminho jurídico é à mediação e o restabelecimento do diálogo”, afirmou.

De acordo com o advogado, o conflito foi resolvido ainda no âmbito da conciliação. “Foi um caso familiar que, felizmente, foi apaziguado de forma técnica e rápida, preservando a relação entre mãe e filho. A justiça também se faz na resolução consensual de conflitos. Situações de estresse no ambiente policial exigem técnica e calma”, explicou.

Ele também ressaltou que a atuação jurídica em momentos de tensão pode ser determinante. “Em casos de conflitos familiares, a atuação jurídica ágil no momento da condução é crucial para garantir os direitos das partes e buscar o arquivamento ou a conciliação logo no início. Mesmo nos dias mais difíceis, o amor e o diálogo são nossos abrigos”, completou.

Conhecido do público por trabalhos na televisão, Marco Antonio Gimenez ganhou projeção ao interpretar o personagem Urubu em “Malhação” (2005–2006), na TV Globo. O ator também integrou o elenco de “Mulheres Apaixonadas” (2003), “Um Só Coração” (2004), “Sete Pecados” (2007), “Caras e Bocas” (2009) e “Malhação ID” (2010). Na Record TV, participou de “Os Dez Mandamentos” (2015), e seu último trabalho na televisão foi em “Belaventura” (2017).

