Gil do Vigor acusa ex-MasterChef, Leonela de homofobia - Reprodução / Instagram

Gil do Vigor acusa ex-MasterChef, Leonela de homofobiaReprodução / Instagram

Publicado 16/03/2026 16:44 | Atualizado 16/03/2026 16:46

Rio - Uma troca de farpas nas redes sociais colocou Gil do Vigor e a ex-participante do "MasterChef Brasil", Leonela Borges, no centro de uma polêmica neste domingo (15). O episódio começou após a cozinheira chamar o economista de “gay caricato” em um comentário publicado no X (antigo Twitter).

A crítica surgiu a partir de um post que comparava nomes marcantes do "Big Brother Brasil". Na publicação, Gil aparecia entre os mais relevantes da história do programa, ao lado de Juliette Freire. Ao comentar o conteúdo, Leonela fez um ataque direto ao ex-BBB:

“Oh, gente, Gil morreu ‘cedíssimo’ sustentando amizade com a bomba vocês sabem quem. Além do desempenho médio pra ruim como comunicador, cujo maior trunfo é ser uma gay caricata. Se ninguém fala, sobra pra eu falar, né.”

A declaração repercutiu rapidamente e levou Gil a se manifestar. Em um story no Instagram, depois apagado, ele classificou o comentário como preconceituoso: “Oi, Leonela. Eu torci muito por você no ‘MasterChef’ e é difícil ver tanto preconceito disfarçado de deboche. Ser gay não é um trunfo, é meu ser. A homofobia machuca e muito. Você pode me chamar de gay caricata, mas sabia que por muitos anos eu tive vergonha de ser quem eu sou? Demorou, Leonela, para eu me aceitar, e jamais irei aceitar isso.”

Gil também reforçou que sua trajetória na televisão não se resume à sua identidade: “Eu te peço, Leonela, que, ao me criticar, por favor, não toque no fato de eu ser um homem gay afeminado. E não, não é por isso que eu estou na televisão. Não é pelo fato de eu ser gay, mas sim por eu estudar, ter projetos sociais e buscar incentivar as pessoas a estudarem e buscarem algo melhor.”

Após a repercussão, Leonela voltou às redes para comentar o caso. Em resposta a um usuário que defendia que sua fala havia sido mal interpretada, ela afirmou que não teve a intenção de ser homofóbica e disse que pediu desculpas ao economista: “Exatamente isso. Inclusive expliquei pra ele que esse foi o intuito e me desculpei por ter tocado num ponto que imagino ser muito doloroso em relação a esse ponto específico. Pra mim tá resolvido, vai render por alguns dias de chorume por aqui, mas vida que segue.”