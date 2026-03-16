Carla Diaz renova visual e surge loiraAdriana Santiago / Divulgação
O projeto, ainda sem título definido, é escrito por Gustavo Reiz e tem direção de Marcelo Zambelli. A proposta aposta em um formato vertical, voltada para os redes sociais.
Sobre a transformação, a atriz destacou a influência direta da direção no processo. "A escolha do tom de cabelo foi uma sugestão do diretor Marcelo Zambelli e na hora topei. Amo me transformar e me entregar às minhas personagens. Cada uma tem uma complexidade, mas confesso adorar o desafio de fazer uma vilã, ainda mais essa; logo vocês entenderão o por quê".
Carla também comentou a expectativa em torno do novo trabalho e do formato da produção. “Estou muito feliz com a minha volta para as novelas e nesse novo formato vertical pela primeira vez. Acredito que, com as mudanças tecnológicas, esse formato vem para ficar e conquistar um grande espaço".
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